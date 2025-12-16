Зеленский: Очень хорошо понимаю белорусский язык. Даже не думал 6 16.12.2025, 12:18

Появилось видео разговора белорусских политзаключенных с президентом Украины.

Во встрече участвовали шесть освобожденных 13 декабря политзаключенных: Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Владимир Лабкович, Максим Знак, Марина Золотова и Александр Федута.

«Мы вас поддерживаем. Мы не представляем, как это невероятно сложно, когда в состоянии войны, происходит такая массированная атака и агрессия со стороны России, как тяжело вам с этим справляться и вы все равно находите возможность нас поддерживать», — сказала Мария Колесникова.

После нее с президентом Украины говорил Максим Знак. Он обратился по-белорусски и спросил Зеленского, может ли он помочь решить вопрос с документами, так как политзаключенные, вывезенные в Украину, остались без паспортов.

«Очень хорошо понимаю белорусский язык. Даже не думал», — улыбнулся Зеленский и пообещал заняться решением этой проблемы вместе с руководством других стран.

Виктор Бабарико спросил, чем освобожденные белорусские политзаключенные могут помочь Украине.

Зеленский ответил, что самая первая помощь — использовать свое влияние среди белорусского народа, чтобы расширять в нем проукраинские настроения, слать соответствующие сигналы. «Помогайте, как получится», — подытожил он.

