СБУ ударила по «Варшавянке»: Россия не сможет восстановить взорванную субмарину

У врага необратимая потеря до конца войны.

Подводные дроны Sub Sea Baby попали в кормовую часть российской подводной лодки проекта 636 «Варшавянка» и это означает, что восстановление невозможно или очень затруднено, считают аналитики. Если попытаться отремонтировать субмарину, ее не провести каналами к месту восстановления. Карта каналов и шлюзов Российской Федерации показывает, на какой завод могли бы отвести «Варшавянку», если бы были соответствующие условия.

Субмарина проекта «Варшавянка» получила критические повреждения в части, в которой размещены вал, винты и приводы руля, написали аналитики портала Defense Express. Из-за поражения судно стало практически неподвижным. При этом Россия не имеет ремонтных мощностей в Черном море и не может переправить субмарину в другое место, поскольку она слишком велика для сети каналов в РФ.

Аналитики объяснили, что восстановление подводной лодки РФ требует много времени и денег, и при этом не факт, что ее восстановят. В качестве примера приводят субмарину Б-237 «Ростов-на-Дону», которую дважды взорвали крылатой ракетой в оккупированном Севастополе. Сначала лодка стояла в доке Севастопольского судоремонтного завода, но 13 сентября 2023 года по ней прилетела первая ракета. После этого «Ростов-на-Дону» год ремонтировали и даже перевели в другое место — на 13 судоремонтный завод в Килен-бухте: 2 августа 2024 года произошел еще один прилет, и лодка затонула. Учитывая эти инциденты, Крым для ремонта «Варшавянки» закрыт. Тогда остается «Кронштадтский морской завод» в Балтийском море, к которому можно добраться каналами и реками, а не через закрытый Турцией Босфор. Аналитики опубликовали карту, на которой видно извилистый и сложный водный путь из Черного-Азовского моря в Балтийское, которым можно было бы пробовать провести поврежденную субмарину.

На карте указаны характеристики шлюзов на каналах Дон-Волго-Балтийского пути: есть три варианта — 1,9-3 м, 3,3-3,5 м и 4 м. При этом осадка субмарин проекта «Варшавянка» — 6 м. На портале подытожили, что из-за несоответствия глубины шлюзов осадке субмарины провести судно из Азова в Балтию невозможно. В то же время, можно использовать баржи и понтоны, которые тянули бы груз длиной 74 м и весом 2-3 тонны, но так не сделали для спасения «Ростова-на-Дону», поэтому этот вариант также, вероятно, не подходит.

«Таким образом у врага необратимая потеря до конца войны», — отметили на Defense Express.

Аналитики, среди прочего, напомнили, что по состоянию на начало вторжения Черноморский флот РФ имел четыре субмарины проекта «Варшавянка»: Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На сегодня россияне потеряли половину — «минус» «Ростов-на-Дону» и еще один корабль, название которого пока не известно. При этом субмарины опасны для Украины, поскольку могут запустить шесть крылатых ракет «Калибр» по украинцам.

Заметим, что Минобороны РФ написало в Telegram, что в Новороссийске дроны СБУ не повредили субмарину «Варшавянка» и что все БЭКи Украины обезвредили еще в Черном море.

Удар по подводной лодке РФ — что произошло в Новороссийске 16 декабря

Отметим, вечером 15 декабря СБУ сообщила об ударе подводным беспилотным дроном по подводной лодке РФ, которая находилась в бухте в Новороссийске. Ведомство опубликовало кадры попадания, записанные камерой видеонаблюдения в порту: сначала показали судно у причала, затем зафиксировали яркую вспышку в результате попадания и взрыва.

OSINT-аналитики установили, что координаты точки удара — 44.71577520265586, 37.83242365309485. Тем временем СБУ уточнила, что атака на субмарину РФ (проект Kilo по классификации НАТО) провели с помощью подводных дронов Sub Sea Baby. Ориентировочная стоимость поврежденного судна — до 500 млн долл.

