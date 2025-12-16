закрыть
Ученые раскрыли секрет здоровья итальянских долгожителей

  • 16.12.2025, 12:28
Ученые раскрыли секрет здоровья итальянских долгожителей

Все дело в генах.

Ученые обнаружили, что секрет долголетия итальянских долгожителей может быть связан не только с образом жизни и средиземноморской диетой, но и с древним генетическим наследием охотников-собирателей. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

Международная команда проанализировала геномы 333 итальянцев, доживших до 100 лет и старше, и сравнила их с ДНК 690 здоровых людей из разных регионов Италии. Полученные данные сопоставили с 103 древними геномами, отражающими основные волны заселения Европы за последние 20 тысяч лет — от мезолитических охотников-собирателей до неолитических земледельцев и скотоводов бронзового века.

Анализ показал, что у долгожителей значительно чаще встречается генетическое происхождение от западноевропейских охотников-собирателей (WHG), населявших Европу после последнего ледникового периода. Доля этого древнего наследия у людей старше 100 лет оказалась выше, чем ученые ожидали обнаружить в современной итальянской популяции. Ни одна другая древняя генетическая линия не демонстрировала столь же устойчивой связи с долголетием.

Кроме того, у долгожителей было выявлено больше мутаций, характерных именно для WHG-происхождения. Это указывает на возможную роль этих генетических вариантов в защите от возрастных заболеваний.

Авторы подчеркивают, что продолжительность жизни формируется сочетанием генетики и образа жизни, и найденная связь не означает прямой «гарантии» долголетия. Однако исследователи предполагают, что у охотников-собирателей активность воспалительных генов была ниже, чем у пришедших позже неолитических земледельцев. В современных условиях именно хроническое воспаление считается одним из ключевых факторов старения.

