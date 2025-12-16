Убийство Парубия: найден пистолет и новые доказательства связи с россиянами
- 16.12.2025, 12:52
- 1,212
Получена видеозапись разговора с куратором из РФ.
СБУ вместе с полицией и работниками Офиса Генерального прокурора Украины собрали новые доказательства связи подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия с РФ и пистолет, из которого был убит нардеп.
Об этом сообщает Telegram СБУ.
Как установило расследование, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию нардепа.
Что известно о пистолете
Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем находились в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия.
По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был сделан смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера.
Новые доказательства связи с РФ
Кроме этого, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и «отчитывается» об этом своему куратору из РФ.
По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.
Также в ходе расследования установлено, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления россиян, в частности в период временной оккупации Бучи.
Убийство Парубия
Напомним, 30 августа в центре Львова, на улице Ефремова, был застрелен Андрей Парубий - бывший председатель Верховной Рады Украины, активный участник Революции Достоинства и один из лидеров украинского парламента. Он скончался на месте от полученных ранений.
Подозреваемым в убийстве стал 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Его задержали 1 сентября на территории Хмельницкой области.
По данным Службы безопасности Украины, Сцельников был завербован российскими спецслужбами более года назад. В его телефоне обнаружена переписка с российскими кураторами, где он передавал информацию о расположении стратегических объектов.