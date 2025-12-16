США заблокировали схему по обмену акций «Лукойла» на его зарубежные активы 16.12.2025, 13:31

Американский Минфин предупредил участников процесса.

Министерство финансов США отказало группе инвесторов во главе с американским банком Xtellus Partners, просивших разрешения приобрести зарубежные активы «Лукойла», сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией (перевод — moscowtimes.ru).

Xtellus конкурировал с Exxon Mobil, Chevron, а также компанией из ОАЭ International Holding Company, венгерской MOL и американской Carlyle, которые проявили интерес к активам «Лукойла». Среди них — НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть из 2 тысяч АЗС в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке, а также мощности по добыче в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, Латинской Америке, Западной и Центральной Африке.

Предложение Xtellus предусматривало безналичный обмен акций «Лукойла», находящихся у американских инвесторов, на зарубежные активы российской компании и возврат бумаг российскому гиганту. По словам источника Reuters, американский Минфин уведомил участников процесса, что использование находящихся под действием санкций ценных бумаг в сделке запрещено.

Теперь группа инвесторов намерена добиться пересмотра решения на более высоком уровне и подать заявку на лицензию для доступа к этим акциям, сказали собеседники Reuters.

США в октябре ввели блокирующие санкции против второй по объемам нефтедобычи в России компании, установив срок до 21 ноября для продажи зарубежных активов, стоимость которых оценивается в $22 млрд. Позднее дедлайн был сдвинут на 13 декабря, а затем на 17 января 2026 года.

Согласно требованиям Минфина США, любые сделки с зарубежными активами «Лукойла» должны соответствовать целям национальной безопасности и внешней политики США, не допускать получения «Лукойлом» сверхприбыли, блокировать поступление средств до отмены санкций, а также обеспечить полный разрыв связей с российской нефтекомпанией. В случае если «Лукойл» не сможет договориться до истечения установленного США срока, его зарубежные активы могут оказаться в подвешенном состоянии и быть конфискованы местными властями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com