Украинский спецназ сорвал попытку РФ закрепиться возле Покровска
- 16.12.2025, 13:42
Видеофакт.
Украинские Силы специальных операций сорвали попытку российских войск закрепиться вблизи Покровска.
Об этом сообщают Силы специальных операций.
Как сообщается, группа оккупантов пыталась обустроить позиции вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения. После обнаружения противника операторы ССО нанесли точные удары с воздуха по маршрутам его перемещения, в результате чего часть российских военных была ликвидирована.
Для завершения операции на определенный участок выдвинулась группа 3-го полка ССО Украины. Во время прямых действий украинские бойцы уничтожили еще двух военнослужащих РФ, которые скрывались в блиндажах.
Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны российских войск, подразделение ССО успешно выполнило задание и не допустило закрепления врага на запланированных позициях вблизи Покровска.