NYT: В Иране избили задержанную 12 декабря лауреата Нобелевской премии 16.12.2025, 15:12

1,796

Наргес Мохаммади

Стало известно о состоянии Наргес Мохаммади.

В Иране избили задержанную 12 декабря по подозрению в работе на Израиль лауреата Нобелевской премии мира 2023 года, правозащитницу Наргес Мохаммади.

Об этом пишет The New York Times.

Семья женщины сообщила, что Наргес Мохаммади подверглась тяжелым побоям. Во время разговора с родственниками, правозащитница рассказала, что во время задержания ее били по голове и шее. Кроме этого, ей угрожали убийством.

Муж Мохаммади, Таги Рахмани, сообщил, что сейчас она находится в центре содержания, которым руководит Министерство разведки, в городе Мешхед. По его словам, женщина чувствует себя плохо.

«Мы чрезвычайно обеспокоены ее состоянием, у нее много сопутствующих проблем со здоровьем, и мы требуем, чтобы ее осмотрел независимый врач», — заявил Рахмани.

Власти Ирана отрицают избиение женщины. Генеральный прокурор Мешхеда сообщил государственному информационному агентству Tasnim, что правозащитница и другие задержанные «содержатся в законном месте содержания под стражей с соблюдением их гражданских прав».

Мохаммади обвиняют в якобы сотрудничестве с Израилем. Как пишет NYT, эти обвинения могут иметь для нее серьезные последствия. После противостояния Израиля против Ирана в июне, Тегеран расширил применение смертной казни за обвинения в сотрудничестве со страной.

Нагрес Мохаммади и еще 10 известных активистов арестовали 12 декабря во время похорон правозащитника Хосрова Али Корди — бывшего политзаключенного, который представлял заключенных протестующих. Мужчину нашли мертвым в его офисе в Мешхеде. Обстоятельства его смерти неизвестны.

