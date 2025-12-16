За решеткой Алесь Беляцкий написал две книги 1 16.12.2025, 18:51

Их конфисковали.

В день освобождения у Нобелевского лауреата, политзаключенного Алеся Беляцкого забрали все рукописи и немногочисленные письма, дошедшие до него за время заключения. Об этом нобелевский лауреат и бывший политзаключенный рассказал в интервью DW.

Среди изъятых у Беляцкого рукописей были две написанные им книги воспоминаний.

Эти действия он сравнил с периодом сталинских репрессий: «Такие вещи напоминают 1930-е годы, когда, как мне рассказывали, жгли рукописи, записи, книжки белорусских писателей в 1937 году. Это все происходило во дворе КГБ или во дворе «Володарки». Уничтожалась память людей, их переписки, их эмоции».

