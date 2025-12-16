закрыть
16 декабря 2025, вторник, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа

3
  • 16.12.2025, 20:08
  • 2,070
FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа

Традиционные институты, такие как Госдеп, отходят на второй план.

Транзакционные сделки заняли ключевую роль в дипломатии США при президенте Дональде Трампе, поскольку иностранные государства предлагают ресурсы, инвестиции или лояльность в обмен на поддержку, пишет Financial Times, пообщавшись с источниками и аналитиками.

Фокус политики Трампа на том, что США могут получить от других стран, в том числе критически важные минералы и инвестиции. При таком раскладе дипломатия становится своего рода игрой в предложения, отмечает издание. «Все условно [с Трампом]. Ничего не получишь, если не инвестируешь в игру», — сказал источник газеты среди инвесторов из Дубая.

Примеры такой дипломатии — Аргентина, Пакистан, Швейцария. На решения о поддержке со стороны Белого дома влияют в том числе личные контакты, подарки и выгодные предложения. С «нежелательными последствиями» столкнулись «те, кто предложил слишком мало или отказался выражать восхищение».

Неудачу потерпели Бразилия и Индия. Первая отказалась снять обвинения в отношении экс-президента Жаира Болсонару, подозреваемого в попытке переворота, вторая — «недостаточно похвалила» республиканца за прекращение огня с Пакистаном, пишет FT.

FT отмечает, что в сегодняшней дипломатии Трампа особенно большое значение имеют личные связи: во время второго президентского срока американского лидера традиционные институты, лежавшие в основе внешней политики США, — вроде Госдепартамента — отходят на второй план, уступая место узкому кругу личных друзей, бизнес-партнеров и родственников президента.

Вместе с прежними процессами и институтами исчезает привычная «иерархия политических взаимодействий», каналы «советов и контроля», их место занимает «политика на основе личности», сказал один из источников, бывший военный.

При этом круг людей, приближенных к Трампу, «удивительно мал», обратил внимание один из американских чиновников. Дипломатию с США ведется через так называемые «запасные каналы»:

спецпосланник президента США Стив Уиткофф:

посол США в Турции Том Баррак;

бизнесмен Джаред Кушнер, муж дочери Трампа Иванки;

старший советник по арабским и ближневосточным делам Массад Булос, тесть Трампа, отец супруга его другой дочери — Тиффани.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров