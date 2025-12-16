FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа

FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа3
Традиционные институты, такие как Госдеп, отходят на второй план.
Транзакционные сделки заняли ключевую роль в дипломатии США при президенте Дональде Трампе, поскольку иностранные государства предлагают ресурсы, инвестиции или лояльность в обмен на поддержку, пишет Financial Times, пообщавшись с источниками и аналитиками.
Фокус политики Трампа на том, что США могут получить от других стран, в том числе критически важные минералы и инвестиции. При таком раскладе дипломатия становится своего рода игрой в предложения, отмечает издание. «Все условно [с Трампом]. Ничего не получишь, если не инвестируешь в игру», — сказал источник газеты среди инвесторов из Дубая.
Примеры такой дипломатии — Аргентина, Пакистан, Швейцария. На решения о поддержке со стороны Белого дома влияют в том числе личные контакты, подарки и выгодные предложения. С «нежелательными последствиями» столкнулись «те, кто предложил слишком мало или отказался выражать восхищение».
Неудачу потерпели Бразилия и Индия. Первая отказалась снять обвинения в отношении экс-президента Жаира Болсонару, подозреваемого в попытке переворота, вторая — «недостаточно похвалила» республиканца за прекращение огня с Пакистаном, пишет FT.
FT отмечает, что в сегодняшней дипломатии Трампа особенно большое значение имеют личные связи: во время второго президентского срока американского лидера традиционные институты, лежавшие в основе внешней политики США, — вроде Госдепартамента — отходят на второй план, уступая место узкому кругу личных друзей, бизнес-партнеров и родственников президента.
Вместе с прежними процессами и институтами исчезает привычная «иерархия политических взаимодействий», каналы «советов и контроля», их место занимает «политика на основе личности», сказал один из источников, бывший военный.
При этом круг людей, приближенных к Трампу, «удивительно мал», обратил внимание один из американских чиновников. Дипломатию с США ведется через так называемые «запасные каналы»:
спецпосланник президента США Стив Уиткофф:
посол США в Турции Том Баррак;
бизнесмен Джаред Кушнер, муж дочери Трампа Иванки;
старший советник по арабским и ближневосточным делам Массад Булос, тесть Трампа, отец супруга его другой дочери — Тиффани.