В Польше прогнозируют отъезд до 650 тысяч украинцев 16.12.2025, 23:20

2,054

Исследование.

Около 650 тысяч граждан Украины, которые сейчас работают в Польше, могут в перспективе покинуть эту страну. Такой вывод содержится в новом исследовании Польского экономического института (PIE), которое обнародовало издание Rzeczpospolita во вторник, 16 декабря.

Аналитики выяснили, что для большинства украинцев, находящихся в Польше, ключевыми факторами остаются законный статус пребывания, стабильное трудоустройство и конкурентная оплата труда. В то же время социальная помощь и уровень интеграции в польское общество играют второстепенную роль в принятии решений.

В PIE подчеркивают, что украинское сообщество в Польше нельзя сводить только к разделению на довоенных мигрантов и беженцев после 2022 года. Исследователи выделили четыре социальные группы, которые существенно различаются между собой.

Самой многочисленной является группа «Гостей», она охватывает около 39% украинцев. Это преимущественно мужчины, занятые на простых или среднеквалифицированных работах. Большинство из них приехали в Польшу уже после начала полномасштабной войны.

Второй по размеру является категория «Путешественницы» (30%). Речь идет в основном о молодых женщинах, которые работают в сфере услуг, медицине, образовании или торговле. Они открыты к новому опыту, однако часто рассматривают пребывание в Польше как временное и планируют возвращение в Украину.

Еще 16% составляют так называемые «Пришельцы», люди без постоянной работы. Часть из них находится в активном поиске занятости, другие временно не работают. Это преимущественно женщины, которые проживают в Польше до четырех лет и не имеют четко определенных планов на будущее.

Наименьшую группу — 15% составляют «Осадники». Это украинцы, в основном мужчины, которые живут в Польше более четырех лет, владеют языком, имеют стабильную работу и хорошо интегрировались. Именно они чаще всего рассматривают Польшу как страну для долгосрочного проживания.

По оценкам PIE, в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Почти 964 тысячи из них имеют статус PESEL UKR, подтверждающий временную защиту. Еще около 482 тысяч получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч — на постоянное.

Кроме того, 854 тысячи украинцев платят взносы в систему социального страхования ZUS, что составляет примерно 5% всех застрахованных в Польше. В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.

Соавтор исследования Чезарий Пшибил отмечает, что украинцы обычно достаточно быстро находят работу — уровень занятости среди них достигает 75-85%. Однако сам факт трудоустройства не гарантирует желание остаться в стране надолго. Решающими становятся социальные связи, чувство принадлежности и личное отношение к Польше.

Исследование также показало, что уровень интеграции не всегда прямо связан с планами на будущее. Даже хорошо интегрированные украинцы могут принять решение о выезде, тогда как менее адаптированные иногда остаются из-за отсутствия альтернатив.

По прогнозам PIE, польский рынок труда потенциально могут покинуть около 300 тысяч «Гостей» и примерно 285 тысяч «Путешественниц». В то же время почти 40% взрослых украинцев имеют высокую или очень высокую вероятность остаться в Польше на постоянной основе — в частности те, кто планирует получить гражданство или чувствует эмоциональную связь со страной.

В Польском экономическом институте отмечают: решение остаться или уехать — это прежде всего психологический и эмоциональный выбор, а не только вопрос доходов. По результатам исследования, ощущение связи со страной влияет на это решение вчетверо сильнее, чем экономические факторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com