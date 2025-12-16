закрыть
Юрий Бутусов: Существует исключительно военное решение в боевых действиях РФ против Украины

  • 16.12.2025, 23:55
Юрий Бутусов: Существует исключительно военное решение в боевых действиях РФ против Украины
Юрий Бутусов

Пока не будет остановлен фронт, никакие дипломатические усилия не будут иметь веса.

Военнослужащий Второго корпуса НГУ «Хартия», а ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV высказал мнение, что до того, как украинские военные не остановят наступление России на фронте, дипломатические усилия не будут иметь результата.

«Я в армии, потому что считаю, что прежде всего существует исключительно военное решение в этой войне. И пока не будет остановлен фронт, никакие дипломатические усилия, политические разговоры, обсуждения не будут иметь никакого веса. Ни в Украине, ни в мире», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

Он подчеркнул, что политики будут обсуждать «то, что могут осуществить, реализовать военные».

Также военный корпуса «Хартия» заявил, что сдавать выгодные рубежи обороны в Донецкой области, в частности Славянско-Краматорский рубеж, для Украины нецелесообразно и необходимо сделать все для того, чтобы они оставались линиями обороны.

Бутусов также отметил, что разговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут актуальными, если начнутся реальные мирные переговоры, в которых будут участвовать обе стороны с приемлемыми условиями начала переговоров.

«Наши переговоры не начинаются, они неэффективны, потому что враг с 2022 года выдвигает неприемлемые условия для начала переговоров. Почему он это делает? Потому что обладает стратегической инициативой и пытается военной силой решить свои задачи, достичь своих целей. Переговоры для россиян на этом этапе — это просто белый шум, которым они защищаются от обвинений в том, что они просто хотят уничтожения Украины. Это просто прикрытие, это слова, дипломатическая игра», — заявил бывший главный редактор Цензор.НЕТ.

Он добавил, что обсуждать какие-то дальнейшие шаги можно будет только решив ключевую задачу — как начать мирные переговоры так, чтобы Украина заранее их не проиграла.

«Для этого имеет смысл на этом этапе говорить исключительно об одной стратегической задаче: остановить фронт, остановить российское наступление. Без этого ключевого условия никакие переговоры не будут эффективными. И это будет многолетнее продолжение разговоров о разговорах, вот и все», — подытожил Бутусов.

