США готовят новые санкции против РФ на случай отказа Путина от мирной сделки 17.12.2025, 12:42

Они могут быть введены уже на следующей неделе.

Администрация Дональда Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план, пишет The Moscow Times.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Они затронут суда «теневого флота», а также торговые компании, которые Россия использует, чтобы возить нефть покупателям.

По словам собеседников агентства, разработанный Трампом мирный план по-прежнему не согласован по ключевым вопросам. Остаются разногласия о судьбе Донбасса, который Кремль требует целиком, а также о будущем Запорожской АЭС и замороженных российских активов в Европе. В мирный план также включено размещение в Украине европейских военных, что Россия прежде категорически отвергала.

Решение о санкциях для давления Путина пока не принято и зависит от Дональда Трампа, сказали источники Bloomberg.

Предыдущий раунд американских санкций, в конце октября, затронул «Роснефть» и «Лукойл» — две крупнейшие нефтяные компании России, на которые приходится каждый второй баррель добычи и экспорта. И их включение в «черные списки» не парализовала российский нефтяной экспорт, цены на нефть из РФ обвалились.

Баррель сорта Urals, по данным Argus, в середине декабря продавали по $40,1 в портах Балтийского моря и по $38 при отгрузке через Черное море. Скидки на Urals по отношению к марке Brent, по данным аналитиков Сбера, достигли $24-26 за баррель, а ее стоимость упала до минимумов с 2020 года, когда в мире бушевала пандемия Covid. За два месяца дисконты на Urals выросли в 2-3 раза, а ее котировки обвалились на 28%.

