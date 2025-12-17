закрыть
Для Лукашенко наступают непростые времена

2
  • 17.12.2025, 13:04
  • 6,936
Для Лукашенко наступают непростые времена

Прогнозы сбываются.

«Рост» ВВП Беларуси серьезно замедлился. Объем ВВП в январе — ноябре составил 258 млрд рублей. Это на 1,3% больше, чем в том же периоде прошлого года.

По итогам 2025 года власти планировали рост ВВП на 4,1%. Ранее чиновники озвучили проблемы, которые есть в экономике — от скачка цен до трудностей со сбытом белорусских товаров в России, пишет «Зеркало».

Александр Лукашенко 8 сентября заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси — найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать «в силу определенных, объективных причин» в России. А 15 октября политик обсудил с премьером Александром Турчиным проблемы в промышленности — снижение производства и поставки товаров за границу.

Тем временем Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по ситуации в экономике Беларуси. По сравнению с предыдущим анализом его ожидания ухудшились.

Всемирный банк также снизил прогноз по белорусской экономике — он ожидает, что ВВП нашей страны в 2025-м вырастет на 1,9%, а в 2026-м — на 1,3%. Эта оценка ниже июньской — тогда ожидалось, что ВВП нашей страны увеличится на 2,2 и 1,2% соответственно.

По мнению экономиста Анатолия Харитончика, по итогам этого года ВВП прибавит на 2−3%. Он ожидает, что инфляционное давление усилится, это будет сопровождаться ростом дефицита внешней торговли — превышением импорта над экспортом — и снижением устойчивости экономики к внешним шокам.

