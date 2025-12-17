закрыть
17 декабря 2025
Лишившемуся в Украине рук и ног наемнику из Азербайджана отказали в выдаче паспорта РФ

  • 17.12.2025, 19:22
Также воевавший на стороне РФ оккупант не смог получить обещанные выплаты.

Лишившемуся рук и ног на «СВО» бойцу-иностранцу отказались выдавать паспорт РФ. Об этом сообщает российское пропагандистское издание «Регнум».

Илдирим приехал в Россию из Азербаджана в 2020 году, а спустя четыре года подписал контракт с Минобороны РФ. В зоне боевых действий мужчина получил серьезные ранения и лишился всех конечностей.

Документы бойца были утеряны. Неизвестно, было ли у Илдирима российское гражданство до ухода на войну против Украины, однако после участия в боевых действиях оно ему полагалось по закону.

Для получения документа нового образца требуются биометрические данные — их у солдата брать отказались, поскольку у него нет конечностей. Без документов военный не мог получить выплаты и полагающееся ему протезирование.

