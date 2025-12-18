Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США 1 18.12.2025, 9:13

Вашингтон проинформирован о действиях Каракаса.

Власти Венесуэлы распорядились привлечь военно-морские силы для сопровождения судов с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов.

Об этом сообщает New York Times.

Издание сообщает, что такое решение было принято после заявлений президента США о возможном блокировании венесуэльских поставок.

По данным журналистов, в ночь на 17 декабря несколько грузовых судов покинули побережье Венесуэлы под охраной военных кораблей.

На борту находятся партии карбамида, нефтяного кокса и других продуктов нефтяной отрасли, которые направляются преимущественно в страны Азии.

Один из представителей американской администрации подтвердил, что Вашингтон проинформирован о действиях Каракаса и анализирует возможные варианты дальнейших ответных шагов.

