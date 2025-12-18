закрыть
18 декабря 2025, четверг, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США

1
  • 18.12.2025, 9:13
  • 1,854
Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США

Вашингтон проинформирован о действиях Каракаса.

Власти Венесуэлы распорядились привлечь военно-морские силы для сопровождения судов с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов.

Об этом сообщает New York Times.

Издание сообщает, что такое решение было принято после заявлений президента США о возможном блокировании венесуэльских поставок.

По данным журналистов, в ночь на 17 декабря несколько грузовых судов покинули побережье Венесуэлы под охраной военных кораблей.

На борту находятся партии карбамида, нефтяного кокса и других продуктов нефтяной отрасли, которые направляются преимущественно в страны Азии.

Один из представителей американской администрации подтвердил, что Вашингтон проинформирован о действиях Каракаса и анализирует возможные варианты дальнейших ответных шагов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров