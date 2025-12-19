«Белавиа» будет летать в США? 19.12.2025, 4:00

В авиакомпании назвали «перспективный город».

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Владимир Баркун рассказал, есть ли в ее планах рейсы в США после снятия санкций, передал портал Office Life.

По словам Баркуна, в 2026 году таких рейсов ждать не следует. Однако работу в этом направлении проводят.

«Перспективный город – Нью-Йорк», – сказал замгендиректора. Когда ждать рейсов «Белавиа» в этот город, пока неизвестно.

В начале ноября Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) исключило «Белавиа» из санкционного списка. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. В документе также указано, что из перечня заблокированных активов исключен самолет Bombardier Challenger 850 с номером EW-301PJ, используемый правительством Беларуси.

Кроме того, OFAC выдал временную лицензию на эксплуатацию трех воздушных судов, «связанных с использованием Александром Лукашенко или предприятием «Славкалий». Лицензия позволяет обслуживать эти борты, выполнять перелеты и иные операции.

О снятии санкций впервые официально объявил 11 сентября представитель президента США Джон Коул во время визита в Минск. Он подчеркнул, что решение было одобрено Госдепом, Минторгом и Минфином США.

