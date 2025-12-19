В Польше на базе ПВО задержали белоруса 2 19.12.2025, 14:04

Он сказал, что заблудился.

На территории 33-го ракетного дивизиона противовоздушной обороны в Гдыне задержали гражданина Беларуси. Инцидент произошел еще 23 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Прокуратура пытается выяснить, как белорус оказался на военном объекте.

Как удалось узнать TV Repulbika, поздним вечером на территории объекта ПВО заметили трех посторонних лиц. Прибывший патруль смог задержать лишь одного из них — гражданина Беларуси.

Мужчина был пьян, утверждал, что заблудился и не знал, что находится на военном объекте.

На телефоне задержанного нашли фото морского порта, а также следы, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина искал какую-то посылку. Неизвестно, как он вошел на территорию военной базы — следов, указывающих на его путь, не нашли.

Об инциденте были проинформированы спецслужбы. Расследование ведет районная прокуратура Гдыни.

В Министерстве обороны и спецслужбах пока не комментируют произошедшее. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске пообещал сообщить подробности в понедельник.

