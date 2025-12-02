ОБСЕ объявила об окончательном роспуске Минской группы 2.12.2025, 1:06

Она была создана в 1992 году.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что Минская группа и все связанные с ней структуры больше не существуют. Как уточнила пресс-служба ОБСЕ, 30 ноября работа Минского процесса была официально завершена.

Минская группа была создана в 1992 году для посредничества в разрешении Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В неё входили представители Беларуси, Германии, Италии, Турции, Финляндии, Швеции, Азербайджана и Армении, а сопредседателями выступали Россия, США и Франция.

В пресс-релизе отмечается, что за три десятилетия группа так и не смогла оказать значительного влияния на разрешение конфликта. После обострения отношений между странами-участницами в 2022 году она фактически прекратила свою деятельность.

Официальное функционирование группы было прекращено ещё 1 сентября 2025 года — в ответ на совместное обращение руководителей МИД Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ.

Также прекращена деятельность личного представителя главы ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня.

К 1 декабря 2025 года секретариат ОБСЕ завершил все процедуры, связанные с закрытием структур. Ранее принятые решения ОБСЕ по вопросам бывшего армяно-азербайджанского конфликта теперь считаются недействительными.

