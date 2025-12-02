закрыть
2 декабря 2025, вторник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко обвалился рынок недвижимости

3
  • 2.12.2025, 11:39
  • 5,300
В Беларуси резко обвалился рынок недвижимости

Названы причины.

Рынок жилья в нашей стране показал рекордный спад. По данным Госкомимущества, во всех областях Беларуси квартиры стали покупать гораздо меньше.

Согласно статистике, в столице за ноябрь зарегистрировано всего 1005 сделок. Для сравнения, в октябре было 1408 сделок (рекорд года), в сентябре – 1264.

В областных центрах, по данным за ноябрь, ситуация следующая:

Брест – 179 (сентябрь – 203, октябрь – 150)

Витебск – 222 (сентябрь – 236, октябрь – 137)

Гомель – 202 (сентябрь – 226, октябрь – 177)

Гродно – 327 (сентябрь – 252, октябрь – 170)

Могилев – 118 (сентябрь – 136, октябрь – 94).

В Госкомимуществе подчеркнули, что данные актуальны на 2 декабря 2025-го. С учетом дорегистрации (плюс 100–170 сделок) показатели со временем могут немного вырасти.

Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип