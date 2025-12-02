В Беларуси резко обвалился рынок недвижимости 3 2.12.2025, 11:39

5,300

Названы причины.

Рынок жилья в нашей стране показал рекордный спад. По данным Госкомимущества, во всех областях Беларуси квартиры стали покупать гораздо меньше.

Согласно статистике, в столице за ноябрь зарегистрировано всего 1005 сделок. Для сравнения, в октябре было 1408 сделок (рекорд года), в сентябре – 1264.

В областных центрах, по данным за ноябрь, ситуация следующая:

Брест – 179 (сентябрь – 203, октябрь – 150)

Витебск – 222 (сентябрь – 236, октябрь – 137)

Гомель – 202 (сентябрь – 226, октябрь – 177)

Гродно – 327 (сентябрь – 252, октябрь – 170)

Могилев – 118 (сентябрь – 136, октябрь – 94).

В Госкомимуществе подчеркнули, что данные актуальны на 2 декабря 2025-го. С учетом дорегистрации (плюс 100–170 сделок) показатели со временем могут немного вырасти.

Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com