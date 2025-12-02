В Беларуси резко обвалился рынок недвижимости

В Беларуси резко обвалился рынок недвижимости3
- 2.12.2025, 11:39
Названы причины.
Рынок жилья в нашей стране показал рекордный спад. По данным Госкомимущества, во всех областях Беларуси квартиры стали покупать гораздо меньше.
Согласно статистике, в столице за ноябрь зарегистрировано всего 1005 сделок. Для сравнения, в октябре было 1408 сделок (рекорд года), в сентябре – 1264.
В областных центрах, по данным за ноябрь, ситуация следующая:
Брест – 179 (сентябрь – 203, октябрь – 150)
Витебск – 222 (сентябрь – 236, октябрь – 137)
Гомель – 202 (сентябрь – 226, октябрь – 177)
Гродно – 327 (сентябрь – 252, октябрь – 170)
Могилев – 118 (сентябрь – 136, октябрь – 94).
В Госкомимуществе подчеркнули, что данные актуальны на 2 декабря 2025-го. С учетом дорегистрации (плюс 100–170 сделок) показатели со временем могут немного вырасти.
Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.