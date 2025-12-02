Россиянам выставили счет на 300 млрд рублей 1 2.12.2025, 11:43

3,600

В виде нового налога.

Россияне в этом году должны заплатить в бюджет 305 млрд руб. в виде налога на проценты по банковским вкладам. Это почти в три раза больше, чем было в 2024-м. Также итоговая сумма на 20% превзошла первоначальный план, который был на уровне 252 млрд руб., сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве пояснили, что показатель вырос за счет высокой ключевой ставки и увеличения объемов депозитов россиян. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за девять месяцев 2025 года россияне перечислили почти 36 млрд руб. налогов на проценты по вкладам. При этом крайний срок уплаты — 1 декабря. После этого неплательщикам начисляются пени.

Налог на банковские вклады взимается со всего процентного дохода по депозиту за вычетом 1 млн руб., который умножается на максимальную ключевую ставку в течение отчетного года. В 2024-м, за который россияне должны платить налог в этом году, максимальная ключевая ставка была на уровне 21%. Таким образом, сбор необходимо выплатить по ставке НДФЛ с суммы, превышающей 210 тыс. руб. Для сравнения: по итогам 2023-го порог был ниже — 150 тыс. (максимальная ключевая составляла 15%).

Увеличение поступлений также связано с тем, что в 2024 году, за который сейчас уплачивается налог, россияне держали на депозитах значительно больше денег, чем в 2023-м. Объем средств населения в банках за десять месяцев 2023-го составлял 42 трлн, а за аналогичный период 2024-го — почти 53 трлн, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время круг плательщиков налога остается небольшим: около 95% клиентов хранят на одном счете не более 1 млн, говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер депозитов россиян по состоянию на июль 2025 года составлял 422 тыс. руб.

В текущем году максимальная ключевая ставка также составит 21%, поэтому пороговая сумма для налога останется прежней — 210 тыс., говорит Игорь Додонов из «Финама». Минфин при этом ожидает, что в 2026-м поступления в бюджет от налога вырастут почти вдвое — до 568 млрд. Прогноз на следующий год министерство повысило более чем в два раза — с 262 млрд. По данным ЦБ, в октябре 2025-го объем средств россиян в банках достиг 64 трлн — на 20% больше, чем год назад. В ноябре средняя ставка по вкладам составила 15,5% годовых.

