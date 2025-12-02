Число аварий с самолетами в России подскочило в четыре раза 2.12.2025, 14:13

На фоне санкций и отсутствия собственного производства запчастей.

С января по конец ноября 2025 года количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний на фоне санкций и отсутствия собственного производства запчастей выросло примерно в четыре раза год к году, подсчитала «Новая газета Европа» на основе данных профильного канала Aviaincident. За это время на территории РФ зафиксировали свыше 800 случаев неисправностей, которые приводили к отмене или экстренному прерыванию полета, тогда как за аналогичный период 2024 года таких происшествий было немногим более 200.

Например, 18 ноября у Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind (рейс Москва — Бохтар) не сработали тормоза при посадке. «Авиаторщина» писала, что у лайнера отказала система автоматического торможения (Autobrake) и он едва не выкатился за пределы посадочной полосы. Из-за резкого торможения на опоре шасси разрушился пневматик колеса, также вытекла гидрожидкость. За три дня до этого SSJ100 авиакомпании «Россия» рейсом Владивосток — Благовещенск экстренно посадили в Хабаровске из-за отрыва части обшивки с правого двигателя. Отвалившиеся металлические детали позже обнаружили в двух аэропортах — вылета и посадки. На борту находились 95 человек, и это был уже третий подобный инцидент с Superjet за два года.

После начала российской агрессии против Украины Запад ввел в отношении авиаотрасли РФ жесткие санкции. Российским авиакомпаниям было запрещено летать над территориями Евросоюза и США, а также закупать запчасти для иностранных лайнеров, таких как Boeing и Airbus.

В начале октября глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что «по пессимистичному прогнозу» в ближайшие пять лет Россия может лишиться 339 самолетов, включая 109 иностранных бортов. «Помимо этого, планируем к выбытию 200 вертолетов — это 190 отечественных вертолетов и 10 иностранных», — говорил он. Всего, по данным ведомства, парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых «на крыле» — 1088.

В текущем году в российской коммерческой авиации произошли уже две аварии и две авиакатастрофы, в которых в обще сложности погибли 53 человека, сообщали в Ространснадзоре в октябре. Самой крупной из них было крушение самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в конце июля.

Борт, выполнявший рейс из Хабаровска в Тынду Амурской области, упал в 15 километрах от пункта назначения. Жертвами катастрофы стали 43 пассажира и шестеро членов экипажа. Главная версия причины трагедии — это ошибка экипажа, сообщал Ядров. При этом потерпевший крушение самолет был выпущен в 1976 году, то есть на момент ЧП ему было почти 50 лет и он выработал практически весь отведенный производителем срок эксплуатации.

С 1 декабря Ространснадзор проведет проверки в 51 региональной авиакомпании из-за роста числа авиаинцидентов. Такое поручение ведомству дало правительство с целью противодействия «негативной тенденции, связанной с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми перевозчиками».

