Глава OpenAI объявил «красную тревогу» 2.12.2025, 16:26

Сэм Альтман

В чем причина?

Руководитель OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что объявляет «Код «Красный» и призывает сконцентрировать все ресурсы на срочное улучшение функциональности чат-бота ChatGPT. Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренние распоряжения.

Из-за этого замедлятся темпы разработки других проектов, в частности, ИИ-агентов и рекламных механизмов. Также Альтман объявил, что одним из ключевых фокусов OpenAI теперь станет улучшение моделей для создания картинок, где компания сильно отстает от конкурентов.

По данным издания, еще ранее Альтман предупреждал сотрудников, что Google может создать для OpenAI «временные экономические трудности». Эти опасения усилились после выхода ИИ-модели Gemini 3 Pro, которая обошла GPT-5.1 практически во всех тестах.

Ситуация осложнилась и пользовательской динамикой: аудитория чат-ботов общается с Gemini больше, чем с ChatGPT, хотя OpenAI пока что удерживает лидерство по общей численности пользователей.

Инвесторы тоже начали нервничать, наблюдая, как OpenAI теряет втрое больше денег, чем зарабатывает. За первую половину 2025 года компания заработала 4.3 млрд долларов, но при этом потеряла 13.5 миллиардов.

