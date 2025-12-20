Российский танкер решил протестировать нефтяную блокаду Трампа 3 20.12.2025, 12:59

5,532

Судно теневого флота прибыло в Венесуэлу.

Находящийся под санкциями США танкер «теневого» флота России прибыл в венесуэльский порт после того, как президент Дональд Трамп объявил нефтяную блокаду Венесуэлы, пишет «Агентство».

Трамп объявил о введении блокады в среду. В это время, согласно сервисам отслеживания судов, танкер Hyperion находился недалеко от Гренады. В четверг вечером танкер, вышедший из Мурманска в конце ноября, вошел в воды Венесуэлы, и в пятницу после полудня бросил якорь в порту Амуай, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Венесуэлы.

Пока неясно, покинет ли танкер порт после разгрузки.

Hyperion, попавший ранее под санкции США за перевозку российской нефти, может стать первым судном, которое протестирует военно-морскую блокаду Венесуэлы, введенную Трампом, считает Bloomberg.

Что могут сделать США? Еще до объявления о блокаде американские власти захватили у побережья Венесуэлы нефтяной танкер Skipper, высадив на его борт с вертолетов 20 сотрудников Береговой охраны, морпехов и бойцов спецназа. Судно находилось под санкциями. По данным США, танкер принимал участие в торговле иранской нефтью, которая приносила доход иранским группировкам, признанным террористическими организациями.

США могут конфисковать суда, находящиеся вне пределов их юрисдикции, или суда, не направляющиеся в США или из страны, только в том случае, если Вашингтон ввел в отношении них санкции за связи с группами, которые он считает террористическими, сказал Reuters Дэвид Танненбаум, директор консалтинговой фирмы Blackstone Compliance Services.

Hyperion попал под санкции за другое. Введенные против него ограничения были направлены на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей из-за войны в Украине, пишет Reuters.

«У Hyperion нет известных связей с терроризмом, и поэтому, если нельзя доказать, что он подпадает под юрисдикцию США, Вашингтон не сможет захватить его за пределами своей территории», — считают Танненбаум, который ранее работал в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Другие суда «теневого» флота. Другое судно, перевозящее российские энергоносители и находящееся за это под санкциями, танкер Agate в пятницу изменило свой курс. Вместо Карибского бассейна теперь оно направляется в сторону Африки.

Судно Garnet под флагом Омана, также находящееся под санкциями и загруженное в порту Высоцк, продолжило свой путь в сторону Карибского бассейна.

Контекст. На этой неделе Дональд Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы. Судя по посту президента США, она касается только судов, попавших под санкции. Таким образом Трамп пытается лишить президента Венесуэлы доходов от нефти в рамках своего плана по отстранению его от власти.

Россия поставляет Венесуэле — нефтяное сырье, используемое для разбавления смолистой венесуэльской нефти, чтобы сделать ее пригодной для переработки на нефтеперерабатывающих заводах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com