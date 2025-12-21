закрыть
Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды

  • 21.12.2025, 8:49
  • 2,028
Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды

Украинская разведка перехватила разговор.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором российский военный выражает готовность к каннибализму из-за нехватки продовольствия на Запорожском направлении.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

«Новая серия хоррора с позиций российских войск в Запорожье. Из-за нехватки продовольствия оккупанты точат ножи и готовятся есть приспешников помоложе», - говорится в сообщении разведчиков.

На обнародованной записи слышно, как оккупант выражает готовность убить товарища и говорит, что они с приспешниками ищут кого-то молодого.

«Я ножи наточил, мне все равно, кого резать, жрать хочу», - заявляет россиянин.

Следует отметить, что каннибализм становится привычной практикой среди российских солдат.

Например, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего собрата.

ГУР напоминает: российских военнопленных в Украине кормят три раза в день. Для добровольной сдачи в плен можно написать в бот проекта «Хочу жить».

