Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды

Россияне на фронте готовы к каннибализму из-за нехватки еды2
- 21.12.2025, 8:49
Украинская разведка перехватила разговор.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором российский военный выражает готовность к каннибализму из-за нехватки продовольствия на Запорожском направлении.
Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
«Новая серия хоррора с позиций российских войск в Запорожье. Из-за нехватки продовольствия оккупанты точат ножи и готовятся есть приспешников помоложе», - говорится в сообщении разведчиков.
На обнародованной записи слышно, как оккупант выражает готовность убить товарища и говорит, что они с приспешниками ищут кого-то молодого.
«Я ножи наточил, мне все равно, кого резать, жрать хочу», - заявляет россиянин.
Следует отметить, что каннибализм становится привычной практикой среди российских солдат.
Например, в июне этого года стало известно, что военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего собрата.
ГУР напоминает: российских военнопленных в Украине кормят три раза в день. Для добровольной сдачи в плен можно написать в бот проекта «Хочу жить».