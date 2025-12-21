Трамп задумал с размахом отметить 250-летие США 6 21.12.2025, 9:41

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Одну из его идей уже раскритиковали.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране в 2026 году пройдут первые «Патриотические игры» — масштабные молодежные спортивные соревнования, приуроченные к празднованию 250-летия Соединенных Штатов, передает CNN.

По словам политика, осенью 2026 года в США состоятся первые в истории «Патриотические игры» (Patriot Games) — беспрецедентное четырехдневное спортивное событие с участием лучших спортсменов-старшеклассников. Каждый штат или территория США направят на состязания по одному юноше и одной девушке. Трамп подчеркнул, что речь идет о сильнейших молодых спортсменах, которые будут представлять всю страну.

Его заявление уже вызвало насмешки в соцсетях. Критики идеи сравнили предстоящие соревнования с «Голодными играми» из антиутопической серии книг Сьюзен Коллинз и одноименной кинофраншизы: по сюжету подростки, также в паре юноша — девушка, вынуждены сражаться насмерть на аренах на потеху публики.

Впервые Трамп упоминал «Патриотические игры» еще в июле. Тогда он заявил, что мероприятие будет транслироваться по телевидению, а курировать его должен министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Также президент США рассказал и о других элементах юбилейной программы. В частности, он заявил, что в ближайшее время начнется строительство новой триумфальной арки в Вашингтоне. Трамп отметил, что США — единственная крупная страна, у столицы которой нет подобного монумента, и привел в пример парижскую Триумфальную арку, подчеркнув, что американская версия будет не менее впечатляющей.

Еще одна идея президента — проведение турнира по смешанным единоборствам прямо на Южной лужайке Белого дома. Это мероприятие запланировано на 14 июня, день рождения Трампа, который также совпадает с Днем флага США. По его словам, в этот вечер выступят лучшие бойцы мира, а организатором станет глава крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам UFC Дэйна Уайт. Трамп пообещал, что событие будет «чем-то особенным».

