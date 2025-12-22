Ученые нашли доказательство, что добро возвращается бумерангом

Ученые нашли доказательство, что добро возвращается бумерангом1
- 22.12.2025, 9:40
- 2,022
Как это работает?
Ученые из Университета Мангейма задались вопросом, действительно ли люди, которые проявляют сострадание к окружающим, чувствуют себя более счастливыми, пишет techinsider.
Сострадание — это не просто чувство жалости, а целый процесс из трех шагов:
Распознавание страданий другого.
Эмоциональное отозвание.
Желание помочь и действовать.
Ученые не проводили собственного опроса, а собрали и математически проанализировали более 40 отдельных научных работ. Анализ выявил устойчивую и четкую закономерность. Люди, которые склонны к состраданию, в среднем сообщают о более высоком уровне психологического благополучия. В это понятие входит и общее удовлетворение жизнью, и переживание положительных эмоций, и ощущение смысла.
При этом связь между состраданием и снижением негативных эмоций оказалась несколько слабее. То есть, забота о других — не волшебная таблетка от всех бед и плохого настроения.
Но зато обнаруженная связь не зависела от возраста, пола или религиозных убеждений. Она работала одинаково для молодых и пожилых, для мужчин и для женщин.
Хотя ученые и утверждают, что для понимания причин нужны еще исследования, у них есть несколько версий:
чувство связи и принадлежности — помогая другим, человек укрепляет социальные связи;
осмысленность — совершая добрый поступок, человек ощущает, что его жизнь имеет ценность за пределами его личных интересов;
позитивное переосмысление себя;
отвлечение от собственных проблем.