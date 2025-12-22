Ученые нашли доказательство, что добро возвращается бумерангом 1 22.12.2025, 9:40

2,022

Как это работает?

Ученые из Университета Мангейма задались вопросом, действительно ли люди, которые проявляют сострадание к окружающим, чувствуют себя более счастливыми, пишет techinsider.

Сострадание — это не просто чувство жалости, а целый процесс из трех шагов:

Распознавание страданий другого.

Эмоциональное отозвание.

Желание помочь и действовать.

Ученые не проводили собственного опроса, а собрали и математически проанализировали более 40 отдельных научных работ. Анализ выявил устойчивую и четкую закономерность. Люди, которые склонны к состраданию, в среднем сообщают о более высоком уровне психологического благополучия. В это понятие входит и общее удовлетворение жизнью, и переживание положительных эмоций, и ощущение смысла.

При этом связь между состраданием и снижением негативных эмоций оказалась несколько слабее. То есть, забота о других — не волшебная таблетка от всех бед и плохого настроения.

Но зато обнаруженная связь не зависела от возраста, пола или религиозных убеждений. Она работала одинаково для молодых и пожилых, для мужчин и для женщин.

Хотя ученые и утверждают, что для понимания причин нужны еще исследования, у них есть несколько версий:

чувство связи и принадлежности — помогая другим, человек укрепляет социальные связи;

осмысленность — совершая добрый поступок, человек ощущает, что его жизнь имеет ценность за пределами его личных интересов;

позитивное переосмысление себя;

отвлечение от собственных проблем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com