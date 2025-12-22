В России зафиксировали рост неплатежей госкомпаний почти на 200% с начала года 1 22.12.2025, 13:07

1,150

Ситуация «системная и очень серьезная».

Объемы неплатежей госкомпаний российскому бизнесу в 2025 году взлетели примерно в 2,7 раза в годовом выражении, пишут «Ведомости» со ссылкой на Корпорацию МСП. Речь идет о контрактах, заключенных в рамках госзакупок (223-ФЗ).

«Если в 2024 году было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., то в этом году поступило уже 548 обращений на почти 4,03 млрд руб.», — заявил представитель КМСП.

В ноябре в Федеральной антимонопольной службе сообщали, что с начала года было возбуждено 1173 административных дела по неплатежам в госзакупках, что на 20% больше общего числа таких дел в 2024-м (980), пишет The Moscow Times.

По словам учредителя ГК «АИР» Алексея Кучмина, ситуация с неплатежами госкорпораций «системная и очень серьезная». Компании нередко задерживают выплаты на срок от месяца до трех, что фактически превращает невыплаченные деньги в беспроцентный кредит, отметил эксперт. Он пояснил, что активнее всего по 223-ФЗ работают компании в отраслях IT и телекома, а также строительства и промпроизводства. Как подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин, неплатежи в рамках 223-ФЗ стали массовыми с конца 2024 года. Это связано с падением доходов госкомпаний и дороговизной кредитных средств из-за высокой ключевой ставки, считает он.

Например, прибыль «Роснефти», крупнейшей сырьевой госкомпании, в первом полугодии сократилась втрое. Чистый убыток «Газпрома» в главном, газовом бизнесе за 9 месяцев года составил 170 млрд рублей. Впервые за 5 лет убыточными стали РЖД, вследствие чего монополия на 40% снизила затраты на стройки и закупки. Из-за финансовых трудностей массовые увольнения начал «Уралвагонзавод», крупнейший в стране производитель танков. Около 20% сотрудников решил сократить Сбербанк.

На фоне резкого роста неплатежей крупных заказчиков правительство решило создать рабочую группу по мониторингу ситуации, такое поручение дал глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам заседания совета директоров КМСП 16 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, участвовавших в совещании. В рабочую группу также войдут представители «деловых объединений», Центробанка и самой КМСП.

Кроме того, по результатам мониторинга планируется сформировать реестр заказчиков, регулярно допускающих задержки по оплате в рамках контрактов по 223-ФЗ, сообщил один из источников. Также предполагается включить в KPI топ-менеджеров госкомпаний дополнительный показатель — отсутствие долгов перед поставщиками, уточнил другой собеседник. По его словам, разработка документа с такими мерами находится на финальной стадии.

