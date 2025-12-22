закрыть
Сотни польских автомобилей застряли в Беларуси

  • 22.12.2025, 15:32
иллюстративное фото

Они везли прицепы на литовских номерах.

Польские автоперевозчики просят правительство помочь им вернуть транспорт, застрявший на белорусской территории. У многих из них прицепы были на литовских номерах, а тягачи на польских. Такие составы не могут выехать из Беларуси ни через литовскую, ни через польскую границу.

Ситуация может затрагивать сотни автопоездов, считают в Польской ассоциации международных автоперевозчиков (ZMPD). Для решения проблемы перевозчики встретились с представителями МВДиА, МИД и Погранслужбы.

В чем проблема

В конце октября в ответ на массовый прилет метеозондов с белoрусскими контрабандными сигаретами Литва закрыла границу с Беларусью. Тогда режим Лукашенко ужесточил правила передвижения грузового транспорта с литовской и польской регистрацией по своей территории. Грузовикам и прицепам с литовской регистрацией разрешили въезжать и выезжать из Беларуси только через пункты пропуска на белорусско-литовской границе и передвигаться по стране только от границы до установленного места разгрузки.

Пока граница была закрыта, машины были направлены на специальные таможенные стоянки, откуда из-за политических и технических ограничений не смогли выбраться и после открытия пунктов пропуска.

Однако оказалось, что многие составы были «интернациональными». Тягач на польских номерах вез прицеп, зарегистрированный в Литве. Такой автопоезд сейчас не может выехать из Беларуси ни через литовский, ни через польский участок границы, констатируют в ZMPD.

Огромные затраты

Более того, владельцы составов вынуждены оплачивать таможенную стоянку — 120 евро в сутки за каждый автопоезд. При блокировке на 40 дней затраты достигают почти 5 тыс. евро и увеличиваются с каждым днем.

— У некоторых польских предпринимателей заблокировано более десяти, а то и несколько десятков автопоездов, что приводит к огромным финансовым потерям и парализует деятельность компаний. <…> По нашим данным, ситуация может затрагивать в общей сложности сотни таких автопоездов, — заявил председатель ZMPD Ян Бучек.

Издание Rzeczpospolita приводит и другой аспект проблемы. У некоторых тягачей подходит к концу техосмотр. Нужно решение Министерства инфраструктуры, чтобы такое транспортное средство могло без последствий въехать в Польшу и доехать до станции техосмотра.

