закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тысячи Санта-Клаусов и эльфов пробежали по Барселоне

  • 22.12.2025, 15:40
Тысячи Санта-Клаусов и эльфов пробежали по Барселоне

Яркое событие превратило центр города в настоящий красно-белый поток.

В Барселоне тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов и эльфов приняли участие в праздничном забеге, открыв сезон рождественских мероприятий. В 5-километровой гонке по улицам города участвовало около 2 500 участников, переодетых в Санта-Клауса, а также еще примерно 800 человек в костюмах рождественских эльфов, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Яркое и шумное событие превратило центр каталонской столицы в настоящую красно-белую волну. Участники забега бежали в традиционных колпаках, с бородами и мешками за плечами, создавая атмосферу настоящего рождественского карнавала. Забег стал не только спортивным мероприятием, но и частью праздничных торжеств, направленных на объединение горожан и туристов в преддверии Рождества.

Организаторы отмечают, что подобные костюмированные забеги с каждым годом становятся все популярнее, привлекая людей всех возрастов. Для многих участников гонка — это не соревнование на скорость, а возможность весело провести время, поддержать праздничное настроение и сделать яркие фотографии.

Как отмечают наблюдатели, Санта-Клаусы в эти дни появляются по всему миру: от Лапландии и Флориды до Амазонии в Бразилии, Пакистана, Италии и Испании. В Барселоне же их оказалось не один и не два, а сотни — и даже тысячи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко