Тысячи Санта-Клаусов и эльфов пробежали по Барселоне
- 22.12.2025, 15:40
Яркое событие превратило центр города в настоящий красно-белый поток.
В Барселоне тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов и эльфов приняли участие в праздничном забеге, открыв сезон рождественских мероприятий. В 5-километровой гонке по улицам города участвовало около 2 500 участников, переодетых в Санта-Клауса, а также еще примерно 800 человек в костюмах рождественских эльфов, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
Яркое и шумное событие превратило центр каталонской столицы в настоящую красно-белую волну. Участники забега бежали в традиционных колпаках, с бородами и мешками за плечами, создавая атмосферу настоящего рождественского карнавала. Забег стал не только спортивным мероприятием, но и частью праздничных торжеств, направленных на объединение горожан и туристов в преддверии Рождества.
Организаторы отмечают, что подобные костюмированные забеги с каждым годом становятся все популярнее, привлекая людей всех возрастов. Для многих участников гонка — это не соревнование на скорость, а возможность весело провести время, поддержать праздничное настроение и сделать яркие фотографии.
Как отмечают наблюдатели, Санта-Клаусы в эти дни появляются по всему миру: от Лапландии и Флориды до Амазонии в Бразилии, Пакистана, Италии и Испании. В Барселоне же их оказалось не один и не два, а сотни — и даже тысячи.