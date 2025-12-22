закрыть
22 декабря 2025, понедельник
Бразилия стала отказываться от российского дизтоплива

  • 22.12.2025, 18:12
После санкций Трампа.

Бразилия, ставшая крупным покупателем российского дизельного топлива, от которого отказались клиенты в Европе, резко сократила импорт после американских санкций, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», пишет The Moscow Times.

В ноябре поставки дизеля из РФ на бразильский рынок упали до минимума с марта 2023 года — 187 тысяч тонн, подсчитали эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ). По сравнению с первой половиной текущего года объемы стали меньше в 3,5 раза. При этом российский дизель Бразилия заменяет американским: его импорт достиг 0,7 млн тонн, а доля на рынке превысила 60%.

Также Бразилия вернулась к активным закупкам дизеля из Индии (0,9 млн тонн в июле–ноябре против 0,2 млн тонн в первой половине года), нарастила импорт из ОАЭ (0,1 млн тонн) и впервые приобрела партию в Китае объемом 40 тысяч тонн, указывает ИЭФ.

После начала войны Бразилия нарастила закупки российского дизеля более чем в 50 раз — до 7,4 тонн, или $5,4 млрд в прошлом году. В результате топливо из РФ заняло 60% бразильского рынка, а для российских нефтяников Бразилия стала вторым крупнейшим клиентом по дизелю после Турции, которая закупила 16,8 млн тонн.

Налаженные потоки дизельного экспорта начали сбоить еще в конце лета, когда администрация Дональда Трампа пригрозила гигантскими пошлинами странам за энергетическое сотрудничество с Кремлем. Это вызвало обеспокоенность бразильских импортеров, которые стали зависимы от нефтепродуктов из РФ, рассказывал Роберто Арденги, глава IBP — лоббистской группы, объединяющей крупнейших игроков энергорынка Бразилии.

Ноябрьские санкции США еще больше ударили по поставкам. Экспорт нефтепродуктов в Бразилию осуществляется из балтийских портов, где, по данным Wood Mackenzie, около 40% объемов приходится на заводы «Роснефти» и «Лукойла».

Бразилия по конец сентября 2025 года приобрела в общей сложности 12% экспортированных Россией нефтепродуктов, по данным финского центра CREA, уступив лишь Турции (26%); Китай также купил 12%.

