закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о фронте: Ситуация контролируется украинскими защитниками

1
  • 22.12.2025, 21:47
Зеленский о фронте: Ситуация контролируется украинскими защитниками

На Покровском и Гуляйпольском направлениях без изменений.

Ситуация на передовой контролируется украинскими военными. На Покровском и Гуляйпольском направлениях без изменений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

«Покровск: ситуация неизменна – меняется только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем около 1100 русских. Мы примерно на том же уровне. Внутри – на окраинах там большие цифры. Но мы говорим о тех, кто зашел и с кем борются. Позиции наши защищают. Ситуация за последний месяц неизменна, но разница только в количестве людей внутри Покровска», – отметил он.

По словам Зеленского, ВСУ продвинулись в Купянске. «На полкилометра идет зачистка. Там идет правильная операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть русские. Наши войска считают, что их до ста человек. То есть их там уже немного. Может, 80-100 человек, но они все – это временно.

По Гуляйполю коротко: там ситуация неизменна за последнюю неделю. Было сложно, а сегодня там стабилизирована ситуация», - добавил президент Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко