закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британец побил мировой рекорд по непрерывному исполнению рождественских песен

  • 22.12.2025, 22:20
Британец побил мировой рекорд по непрерывному исполнению рождественских песен

Дэйв Пурчес вошел в историю, спев 684 рождественские песни за 42 часа.

Англичанин установил мировой рекорд, распевая рождественские песни 42 часа подряд. Об этом пишет UPI.

Дэйв Пурчес, владелец известной в Глостере закусочной On Toast, закрыл свой магазин и устроил настоящий рождественский марафон, чтобы побить мировой рекорд по непрерывному пению праздничных песен.

Предыдущий рекорд установил нигериец, который в 2024 году исполнял их в течение 40 часов. Пурчес вошел в историю, спев 684 рождественские песни за 42 часа.

«Я сказал себе, что способен на это, потому что могу петь часами», — признался британец.

Он начал с классики вроде «Jingle Bells», а затем перешел к современным хитам Мэрайи Кэри и Wham!. В какой-то момент к нему присоединился хор людей с деменцией, детский хор и самые обыкновенные горожане.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко