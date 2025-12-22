Британец побил мировой рекорд по непрерывному исполнению рождественских песен
Дэйв Пурчес вошел в историю, спев 684 рождественские песни за 42 часа.
Англичанин установил мировой рекорд, распевая рождественские песни 42 часа подряд. Об этом пишет UPI.
Дэйв Пурчес, владелец известной в Глостере закусочной On Toast, закрыл свой магазин и устроил настоящий рождественский марафон, чтобы побить мировой рекорд по непрерывному пению праздничных песен.
Предыдущий рекорд установил нигериец, который в 2024 году исполнял их в течение 40 часов. Пурчес вошел в историю, спев 684 рождественские песни за 42 часа.
«Я сказал себе, что способен на это, потому что могу петь часами», — признался британец.
Он начал с классики вроде «Jingle Bells», а затем перешел к современным хитам Мэрайи Кэри и Wham!. В какой-то момент к нему присоединился хор людей с деменцией, детский хор и самые обыкновенные горожане.