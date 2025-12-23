закрыть
23 декабря 2025, вторник, 10:45
Как в Беларусь везут «свежую икру с морей и рек»

  • 23.12.2025, 10:34
Как в Беларусь везут «свежую икру с морей и рек»

Фотофакт.

Этим вечером из России поступила новость, которая наверняка заинтересует любителей так называемой «свежей» красной икры. Обычно такой товар продают через знакомых и доставляют прямо «с морей и рек глубинки России», утверждают частные поставщики.

В объявлениях белорусам обещают высокое качество и свежесть отборной икры. Однако чаще всего речь идёт о нелегальной перевозке, да ещё и в антисанитарных условиях.

В Россельхознадзоре показали фото и видео, сделанные в ходе рейдов. Партии красной икры и морепродуктов общим весом более 400 килограммов, направлявшиеся в Беларусь, были изъяты и возвращены отправителям за нарушение ветеринарных норм. Об этом в понедельник сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что с 29 ноября по 22 декабря в ходе совместных рейдов со Смоленской таможней были задержаны пять автомобилей. В них, как установили инспекторы, икра и морепродукты перевозились «в обход официальных ветеринарных контрольных пунктов».

