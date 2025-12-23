закрыть
23 декабря 2025, вторник, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампу нужно решить ядерный вопрос с Россией и Китаем

  • 23.12.2025, 11:38
Трампу нужно решить ядерный вопрос с Россией и Китаем
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Промедление ослабит позиции США.

Соединенные Штаты впервые в своей истории сталкиваются с одновременной угрозой со стороны двух сопоставимых по ядерному потенциалу держав — Китая и России. Cуществующая ядерная стратегия и структура сил США, сформированные еще в эпоху холодной войны, больше не отвечают реалиям меняющейся мировой безопасности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Китай стремительно наращивает ядерный арсенал и, по оценкам Пентагона, может достичь паритета с США по развернутым боеголовкам уже к середине 2030-х годов. Россия, в свою очередь, сохраняет крупнейший и наиболее разнообразный ядерный потенциал в мире и активно использует угрозу ядерной эскалации как инструмент политического давления — в том числе в контексте войны против Украины и противостояния с НАТО.

США больше не могут рассчитывать на то, что существующего лимита в 1550 стратегических боеголовок будет достаточно. По мере истечения срока действия договора СНВ-III (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) в 2026 году администрации президента США Дональда Трампа предстоит принять решение о возможном увеличении числа развернутых ядерных вооружений, а также об ускорении модернизации ядерной триады.

США испытывает дефицит нестратегических ядерных вооружений. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они вовсе отсутствуют. Эксперты предлагают вернуться к проекту ядерной крылатой ракеты морского базирования и рассмотреть другие региональные решения для сдерживания.

Без системных изменений надежность американского ядерного сдерживания может быть подорвана. Промедление с решениями усилит риски эскалации и ослабит позиции США в условиях все более скоординированных действий ядерных противников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко