Трампу нужно решить ядерный вопрос с Россией и Китаем
- 23.12.2025, 11:38
Промедление ослабит позиции США.
Соединенные Штаты впервые в своей истории сталкиваются с одновременной угрозой со стороны двух сопоставимых по ядерному потенциалу держав — Китая и России. Cуществующая ядерная стратегия и структура сил США, сформированные еще в эпоху холодной войны, больше не отвечают реалиям меняющейся мировой безопасности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Китай стремительно наращивает ядерный арсенал и, по оценкам Пентагона, может достичь паритета с США по развернутым боеголовкам уже к середине 2030-х годов. Россия, в свою очередь, сохраняет крупнейший и наиболее разнообразный ядерный потенциал в мире и активно использует угрозу ядерной эскалации как инструмент политического давления — в том числе в контексте войны против Украины и противостояния с НАТО.
США больше не могут рассчитывать на то, что существующего лимита в 1550 стратегических боеголовок будет достаточно. По мере истечения срока действия договора СНВ-III (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) в 2026 году администрации президента США Дональда Трампа предстоит принять решение о возможном увеличении числа развернутых ядерных вооружений, а также об ускорении модернизации ядерной триады.
США испытывает дефицит нестратегических ядерных вооружений. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они вовсе отсутствуют. Эксперты предлагают вернуться к проекту ядерной крылатой ракеты морского базирования и рассмотреть другие региональные решения для сдерживания.
Без системных изменений надежность американского ядерного сдерживания может быть подорвана. Промедление с решениями усилит риски эскалации и ослабит позиции США в условиях все более скоординированных действий ядерных противников.