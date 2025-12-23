ВСУ ликвидировали эффектные танки-«сараи» россиян возле Константиновки

ВСУ ликвидировали эффектные танки-«сараи» россиян возле Константиновки1
- 23.12.2025, 16:10
Видеофакт.
Украинские защитники во время попытки штурма врагом ликвидировали российские танки-«сараи» возле Константиновки Донецкой области.
- Вчера россияне в очередной раз пытались прорваться через наши боевые порядки под Иванопольем на Константиновском направлении, но воины 28 ОМБр «обнулили» эту попытку. На этот раз враг задействовал свои максимально «зашитые» танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков, - отметили в украинской Группировке войск «Восток».
Отмечается, что еще на подъезде к позициям ВСУ оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС «Вспышка», Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ «Libertas», 1-го батальона, а также смежные подразделения.
Судя по видео, зашитые танки пришлось хорошо «поковырять», однако их все же остановили и сожгли. А потом украинские военные одного за другим подстрелили растерянных российских штурмовиков.