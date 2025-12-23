Умер скульптор Валентин Занкович 1 23.12.2025, 20:43

1,196

Валентин Занкович

Он в соавторстве создал стелу «Минск – город-герой».

Умер белорусский скульптор и архитектор Валентин Занкович.

Заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь было 88 лет. П

Валентин Занкович – последний из группы скульпторов, которые создали Мемориальный комплекс «Хатынь». Также он в соавторстве создал стелу «Минск – город-герой» и мемориал «Брестская крепость-герой».

Одна из его знаменитых работ – монументально-декоративная композиция «Бег» – стоит на стадионе «Динамо».

Также Занкович был автором монумента «Беларусь партизанская», скульптуры «Орфей» у здания музыкального училища на улице Грибоедова в Минске и многих других.

