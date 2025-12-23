Умер скульптор Валентин Занкович

Умер скульптор Валентин Занкович1
23.12.2025
Он в соавторстве создал стелу «Минск – город-герой».
Умер белорусский скульптор и архитектор Валентин Занкович.
Заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь было 88 лет. П
Валентин Занкович – последний из группы скульпторов, которые создали Мемориальный комплекс «Хатынь». Также он в соавторстве создал стелу «Минск – город-герой» и мемориал «Брестская крепость-герой».
Одна из его знаменитых работ – монументально-декоративная композиция «Бег» – стоит на стадионе «Динамо».
Также Занкович был автором монумента «Беларусь партизанская», скульптуры «Орфей» у здания музыкального училища на улице Грибоедова в Минске и многих других.