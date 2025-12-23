закрыть
В России начали судить десятки руководителей и сотрудников оборонных компаний

  • 23.12.2025, 21:20
В России начали судить десятки руководителей и сотрудников оборонных компаний

За срыв гособоронзаказа.

В России с начала войны в Украине к уголовной ответственности за срыв государственных оборонных заказов привлекли как минимум 34 человека, включая руководителей и топ-менеджеров оборонных предприятий. Это следует из документов, опубликованных на сайте московских судов общей юрисдикции, пишет Reuters.

Среди обвиняемых, установленных агентством, не менее 11 человек занимали руководящие должности в компаниях, еще двое относились к категории топ-менеджмента. По меньшей мере пятеро фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы — до шести лет, еще около 15 человек находятся под стражей в ожидании суда.

По информации Reuters, российские власти ранее прямо предупреждали производителей оборонной продукции о риске тюремных сроков в случае невыполнения контрактных обязательств по гособоронзаказу.

Общее число уголовных дел, связанных с гособоронзаказом, за неполный 2025 год уже достигло рекордного уровня. По подсчетам The Moscow Times, только за первые восемь месяцев текущего года в суды поступило 43 таких дела — это абсолютный максимум с начала войны. Для сравнения: за весь 2024 год было передано 34 дела, за 2023-й — 36, за 2022-й — 32. В три довоенных года количество подобных дел не превышало 23 ежегодно.

Из 43 дел, поступивших с января по август 2025-го, 28 были возбуждены непосредственно за срыв гособоронзаказа, 13 — за получение взятки, и 2 — за мошенничество в особо крупном размере. При этом изменилась структура обвинений: если в текущем году чаще применяются статьи о злоупотреблении полномочиями и нарушении условий контракта (201.1 и 285.4 УК РФ), то в 2024 году почти половина дел была связана с мошенничеством.

Количество дел о взятках в сфере гособоронзаказа также выросло: за неполный 2025 год их зафиксировано 13, тогда как за весь 2024 год — 7, в 2023 году — 9, а в 2022 году — 10.

