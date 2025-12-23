СМИ: Глава внешней разведки Германии созвонился с Нарышкиным 23.12.2025, 22:04

Мартин Йегер

Что известно.

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщил немецкий телеканал WDR во вторник, 23 декабря, передает DW.

По данным WDR, разговор прошел «на прошлой неделе», то есть 15-21 декабря. Телеканал называет это «редким случаем прямого контакта между германскими и российскими ведомствами». Его содержание неизвестно, отмечает WDR.

Сообщение о разговоре опубликовано в аккаунте WDR Investigativ («WDR Расследования») в соцсети Х. Автором материала указан журналист Флориан Фладе.

«BND принципиально не комментирует публично вопросы, которые касаются возможной разведывательной деятельности», - ответили в разведслужбе на запрос WDR.

Российская сторона также не подтверждала разговор Нарышкина с Йегером. 18 декабря глава СВР рассказал, что говорил по телефону с руководительницей британской MI6 Блейз Метревели.

Йегер возглавил BND в сентябре 2025 года. Ранее он работал послом Германии в Украине. В октябре чиновник призвал готовиться к обострению конфликта с Россией.

«Мы не должны расслабляться, полагая, что возможная российская атака произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня находимся под угрозой», - сказал тогда Йегер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com