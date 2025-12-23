WSJ: США перебросили войска в Карибский бассейн 23.12.2025, 23:39

Вашингтон концентрирует военные силы вокруг Венесуэлы.

На этой неделе США перебросили в Карибский бассейн самолеты специального назначения, войска и дополнительное снаряжение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и данные отслеживания полетов. По информации издания, эти шаги расширяют возможности Вашингтона для потенциальных военных действий в регионе.

Среди переброшенного вооружения, в частности, указаны не менее десяти CV-22 Osprey, используемых силами специальных операций, и самолеты C-17. Один из собеседников WSJ подтвердил, что на воздушных судах перевезли военнослужащих и бронетехнику.

В начале декабря шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске операции Southern Spear («Южное копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. 17 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о введении «полной и всеобъемлющей» блокады нефтяных танкеров Венесуэлы, находящихся под санкциями США.

Дональд Трамп говорил, что Штаты продолжат концентрировать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com