Белоруса, воевавшего за Россию, осудили по статьям о наемничестве

Белоруса, воевавшего за Россию, осудили по статьям о наемничестве3
- 24.12.2025, 11:06
Ему дали 10 лет.
Украина в рамках обмена в 2024 году передала России попавшего в плен белоруса Максима Зезюльчика, который воевал на стороне РФ. После возвращения в Беларусь его осудили по статьям о наемничестве и измене государству и дали не менее 10 лет, пишет Dissidentby.
По данным инициативы, после возвращения из плена в Беларусь осенью 2024 года Максима Зезюльчика задержали и осудили по статьям о наемничестве и измене государству (статьи 133 и 356 УК). Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а материалы уголовного дела засекречены.
Известно, что приговор составил не менее 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание Зезюльчика направили в ИК-17 в Шклове.
Российское движение «Ветераны России» обратилось к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании Зезюльчика, там его назвали «добровольцем СВО». В обращении подчеркивается, что он якобы выполнял функции инструктора по медподготовке и был награжден российской медалью «За отвагу».
Посольство РФ в Беларуси заявило, что его возможности по «защите» Зезюльчика ограничены из-за белорусского гражданства осужденного, однако дипломатическое ведомство намерено добиваться снятия обвинения по статье «Наемничество».