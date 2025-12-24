закрыть
24 декабря 2025, среда
Foreign Affairs: Германия готова стать защитником Европы

  • 24.12.2025, 14:15
Foreign Affairs: Германия готова стать защитником Европы

Берлину предстоят экономические реформы.

После прихода к власти канцлера Германии Фридриха Мерца страна получила исторический шанс укрепить оборону и одновременно реформировать экономику. Для реализации этих двух основных задач правительство согласовало использование бюджетного маневра — так называемой «долговой скобы» — что позволило финансировать как модернизацию армии, так и инфраструктурные проекты на 500 миллиардов евро, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Мерц уже показал решимость на международной арене. Германия выполняет обязательства по НАТО, планируя увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, при этом 3,5% бюджета пойдут на ключевые нужды армии. Германия стала крупнейшим донором поддержки Украины в ЕС, закупив американские системы ПВО «Patriot» для Киева.

Вместе с тем Мерц понимает, что сильная армия невозможна без сильной экономики. Германия столкнулась с низкими темпами роста, конкуренцией со стороны Китая и необходимостью реформировать пенсионную систему и стимулировать промышленность. Федеральный план «Agenda 2030» включает налоговые льготы, дерегулирование и инвестиции в инновации, что должно создать новые рабочие места и поддержать оборонную промышленность.

Эксперты отмечают, что координация промышленной политики с ЕС, снижение зависимости от китайских поставок и привлечение новых торговых партнеров усилят экономическую устойчивость страны. Таким образом, Германия сможет не только обеспечить собственную безопасность, но и поддерживать оборону всего континента.

Да, политическая ситуация непроста — рост поддержки партии AfD создает вызовы, но успешное сочетание экономического роста и укрепления обороны может уменьшить влияние радикалов и укрепить доверие граждан. С экономически сильной Германией и продуманной стратегией Мерца Европа получает реального защитника, готового отразить внешние угрозы и обеспечить стабильность на континенте.

