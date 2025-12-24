В Беларусь идут рождественские метели 1 24.12.2025, 16:10

1,828

А кое-где выглянет декабрьское солнце.

Некоторым белорусам в этом году, возможно, посчастливится встреть Рождество со снегом и настоящей зимней атмосферой. По крайней мере, на это указывают оперативные прогнозы синоптиков. Они пообещали нам рождественские метели с морозами до -13°С. Но кое-где всю эту зимнюю сказку на больших выходных подсветит и приятное декабрьское солнышко.

Пока территория Беларуси остается на периферии скандинавского антициклона, поэтому кое-где держится знатный десятиградусный морозец. По оперативному прогнозу Белгидромета, морозная погода ожидается белорусов и в Рождество, которое католики и большинство протестантов будут отмечать уже завтра, 25 декабря.

Уже во второй половине дня, по расчетам специалистов, Беларусь окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Именно он принесет с собой рождественские метели (пусть и слабые).

Снег достанется главным образом северо-восточным районам страны, а вот остальные погодные «прелести» - гололедица и сильный порывистый ветер ожидаются повсеместно. Из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с, к вечеру 25 декабря Белгидромет объявил по всей стране желтый уровень опасности.

