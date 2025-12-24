закрыть
24 декабря 2025, среда, 19:26
Посольства Франции, Германии и Великобритании спели «Щедрик» в киевском метро

  • 24.12.2025, 19:06
Посольства Франции, Германии и Великобритании спели «Щедрик» в киевском метро

Видео.

Накануне Рождества сотрудники посольств Великобритании, Германии и Франции в Украине спели «Щедрик» в киевском метро — в знак солидарности с украинцами.

Видеозапись посольства опубликовала в своих соцсетях 24 декабря.

В создании видеопоздравления также участвовали профессиональные украинские музыканты из проекта Open Opera Ukraine и Национального дома музыки.

Видео снято на станции киевского метро «Золотые ворота».

«Наши голоса –– посольств Германии, Франции и Великобритании и украинских артистов –– сливаются в «Щедрике» в знак поддержки и солидарности с украинцами.

Уже более века легендарный «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича звучит в мире как символ Рождества. Еще в 1919 году разливное многоголосие покорило сердца Европы, а впоследствии и Америки, открыв миру Украину – независимую нацию с собственным голосом. И покоряет по сей день», – отметили в посольстве Германии.

