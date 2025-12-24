В январе над Землей взойдет самое крупное Солнце

закрыть
24 декабря 2025
  • 24.12.2025, 19:54
Земля подойдет на минимальное к Солнцу расстояние 3 января.

Земля подойдет на минимальное к Солнцу расстояние 3 января, в этот день наша планета достигнет перигелия.

Расстояние между Солнцем и нашей планетой в этот день минимальное в году и составляет 147 099 586,2593 км (0,9833 а.е.), а видимый диаметр Солнца - наибольший в 2026 году (32 угловые минуты 35 секунд).

Астрономы уточнили, что в июле солнце достигает противоположной точки – афелия. Разница между диаметрами светила во время январского перигелия и июльского афелия будет особенно хорошо заметна на профессиональных фотоснимках, помещенных рядом, отметили в планетарии.

