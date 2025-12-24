закрыть
24 декабря 2025, среда
Предложен новый взгляд на природу сознания

  • 24.12.2025, 22:16
Споры о природе сознания в науке не утихают годами.

Споры о природе сознания в науке годами идут по замкнутому кругу. Одни исследователи считают, что мышление и субъективный опыт можно полностью описать как абстрактные вычисления — независимо от того, реализованы они в мозге или в компьютере. Другие настаивают: сознание неотделимо от биологии, а значит, никакая машина не сможет его воспроизвести. В новом исследовании предложен третий путь, который, по мнению авторов, позволяет выйти из этого тупика. Работа опубликована в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews (N&BR).

Ученые утверждают, что привычное представление о «вычисляющем мозге» устарело. Мозг действительно выполняет вычисления, но делает это принципиально иначе, чем современные компьютеры. Новый подход они называют «биологическим вычислительным подходом»: в нем вычисление не отделено от физической материи, а является ее неотъемлемым свойством.

Авторы выделяют три ключевые особенности такого вычисления. Во-первых, оно гибридное. В мозге сочетаются дискретные события — например, нервные импульсы, — и непрерывные процессы: электрические поля, химические градиенты, ионные потоки. Эти уровни постоянно влияют друг на друга, образуя сложную динамическую систему.

Во-вторых, вычисления в мозге неразделимы по масштабам. В отличие от компьютеров, где можно четко отделить «программу» от «железа», в нервной системе изменения на физическом уровне — от работы ионных каналов до активности целых нейронных сетей — напрямую меняют сам способ обработки информации. Здесь невозможно указать, где заканчивается реализация и начинается алгоритм.

В-третьих, мозг принципиально ограничен энергетически. Он потребляет сравнительно мало энергии, и именно это ограничение формирует его архитектуру, способы обучения и устойчивость к сбоям. По мнению ученых, такая «энергетическая привязка» не вторична, а фундаментальна для понимания мышления и сознания.

Из этого следует важный вывод: вычисления в мозге — это не абстрактная манипуляция символами, а физический процесс, разворачивающийся во времени. Алгоритм здесь не «запущен» на материальном носителе — он и есть этот носитель в действии.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о запрете на искусственный интеллект или утверждении, будто сознание возможно только у живых организмов. Однако, если сознание действительно опирается на такой тип вычислений, то простого наращивания мощности цифровых алгоритмов может быть недостаточно. Возможно, для создания по-настоящему «разумных» систем потребуется разрабатывать новые физические платформы, где вычисление будет распределено по уровням, тесно связано с динамикой среды и энергетическими ограничениями.

