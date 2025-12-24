закрыть
В небе над Украиной заметили Санта-Клауса

  • 24.12.2025, 22:53
  • 1,150
В небе над Украиной заметили Санта-Клауса

Он пролетал между Львовом и Винницей.

Сервис для отслеживания полетов Flightradar24 зафиксировал в небе над Украиной Санта-Клауса, летящего через страну на санях с оленями. Об этом пишет Insider.ua в Telegram-канале.

«Санта в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении.

Борт, который обозначен на карте как воздушное судно Санта-Клауса, летит в западной части Украины, между Львовом и Винницей. Начальной и конечной точкой его маршрута является Северный полюс.

