В небе над Украиной заметили Санта-Клауса
- 24.12.2025, 22:53
- 1,150
Он пролетал между Львовом и Винницей.
Сервис для отслеживания полетов Flightradar24 зафиксировал в небе над Украиной Санта-Клауса, летящего через страну на санях с оленями. Об этом пишет Insider.ua в Telegram-канале.
«Санта в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении.
Борт, который обозначен на карте как воздушное судно Санта-Клауса, летит в западной части Украины, между Львовом и Винницей. Начальной и конечной точкой его маршрута является Северный полюс.