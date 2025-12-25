Путин отменил послание Федсобранию

Путин отменил послание Федсобранию4
- 25.12.2025, 11:08
Это второй такой случай с начала войны.
Путин не планирует обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2025 году, сообщают 25 декабря «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря правителя России Дмитрия Пескова. Это уже второй раз с 2022 года, когда Путин не выступит перед сенаторами и депутатами со своим обращением.
Песков не назвал причины отказа Путина от обращения. Он сослался на то, что отмена оглашения послания — это личное решение Путина. Официальный представитель Кремля отметил, что это обращение состоится «своевременно».
«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — сказал он.
Когда именно планируется послание, неизвестно. Один из близких к администрации Путина чиновников рассказал «Ведомостям», что подготовка к этому мероприятию может начаться ближе к выборам в Госдуму, которые запланированы на осень 2026 года.
Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение российского лидера к парламенту (Совету Федерации и Государственной Думе). По конституции страны, президент должен выступать с таким обращением ежегодно. Однако какой-либо ответственности за нарушение этого обязательства не предусмотрено, отмечает vot-tak.tv.
Предполагается, что в посланиях президент России говорит о положении дел в стране и о направлении политики государства — как внутренней, так и внешней. Само по себе послание президента не имеет какого-либо юридически обязывающего значения. Однако по его итогам парламент зачастую разрабатывает те или иные законы для реализации поручений президента.
Прошлые президенты России, Борис Ельцин и Дмитрий Медведев, ни разу не пропускали это обращение. Традиционно оно оглашалось в Кремле. В 2018 году оно состоялось в Манеже, а после этого проводится в Гостином дворе в центре российской столицы.
В отличие от Ельцина и Медведева, Путин не выступал с посланием уже дважды. Впервые он не стал выступать перед парламентом в 2017 году: тогда он сдвинул обращение на 1 марта 2018 года — за три недели до выборов. Во второй раз Путин отменил послание уже после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году.