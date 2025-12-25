закрыть
25 декабря 2025, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин отменил послание Федсобранию

4
  • 25.12.2025, 11:08
  • 2,324
Путин отменил послание Федсобранию

Это второй такой случай с начала войны.

Путин не планирует обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2025 году, сообщают 25 декабря «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря правителя России Дмитрия Пескова. Это уже второй раз с 2022 года, когда Путин не выступит перед сенаторами и депутатами со своим обращением.

Песков не назвал причины отказа Путина от обращения. Он сослался на то, что отмена оглашения послания — это личное решение Путина. Официальный представитель Кремля отметил, что это обращение состоится «своевременно».

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — сказал он.

Когда именно планируется послание, неизвестно. Один из близких к администрации Путина чиновников рассказал «Ведомостям», что подготовка к этому мероприятию может начаться ближе к выборам в Госдуму, которые запланированы на осень 2026 года.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение российского лидера к парламенту (Совету Федерации и Государственной Думе). По конституции страны, президент должен выступать с таким обращением ежегодно. Однако какой-либо ответственности за нарушение этого обязательства не предусмотрено, отмечает vot-tak.tv.

Предполагается, что в посланиях президент России говорит о положении дел в стране и о направлении политики государства — как внутренней, так и внешней. Само по себе послание президента не имеет какого-либо юридически обязывающего значения. Однако по его итогам парламент зачастую разрабатывает те или иные законы для реализации поручений президента.

Прошлые президенты России, Борис Ельцин и Дмитрий Медведев, ни разу не пропускали это обращение. Традиционно оно оглашалось в Кремле. В 2018 году оно состоялось в Манеже, а после этого проводится в Гостином дворе в центре российской столицы.

В отличие от Ельцина и Медведева, Путин не выступал с посланием уже дважды. Впервые он не стал выступать перед парламентом в 2017 году: тогда он сдвинул обращение на 1 марта 2018 года — за три недели до выборов. Во второй раз Путин отменил послание уже после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта