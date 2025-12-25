закрыть
25 декабря 2025, четверг, 21:06
В Великобритании хор «Пісні для України» спел «Щедрик» во время рождественской речи короля Чарльза

  • 25.12.2025, 20:26
Видео.

Хор Songs for Ukraine (Песни для Украины) вместе с хором британской Королевской оперы исполнил Carol of the Bells — англоязычную версию легендарной украинской композиции Николая Леонтовича «Щедрик».

Выступление состоялось 25 декабря в Вестминстерском аббатстве и завершило собой рождественскую речь британского короля Чарльза, сообщает телеканал CNN.

Монарх в своем обращении, в частности, размышлял о жизни как о «совместном путешествии» и призвал людей принять «мужество, примирение и единство в раздробленном и неопределенном мире».

Когда король Чарльз говорил, что ему «дают надежду истории триумфа мужества над невзгодами», на экране в аббатстве показывали кадры визита его родной сестры, принцессы Анны, в Украину в сентябре 2025 года. Тогда в Букингемском дворце сообщили, что принцесса пошла на такой шаг по просьбе МИД Великобритании — чтобы привлечь внимание к украинским детям, пострадавшим от российской агрессии.

«Написанная самим Чарльзом, [родждественская речь — ред.] это одна из немногих возможностей, когда монарх не обращается за советом к правительству при составлении текста и обычно опирается в основном на религиозные учения, отражая при этом актуальные проблемы и вопросы», — подытожили в СNN.

