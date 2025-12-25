закрыть
Нигер запретил выдавать визы гражданам США

3
  • 25.12.2025, 21:02
Нигер запретил выдавать визы гражданам США

В качестве ответных мер.

Правительство Нигера ввело запрет на выдачу виз гражданам США в качестве ответных мер. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник.

«Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок запрещает въезд на свою территорию гражданам США», — сказал источник.

Агентство уточнило, что решение было принято в ответ на решение США внести Нигер в перечень стран, граждане которых больше не имеют права на въезд по визе.

