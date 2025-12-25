Нигер запретил выдавать визы гражданам США

Нигер запретил выдавать визы гражданам США3
- 25.12.2025, 21:02
В качестве ответных мер.
Правительство Нигера ввело запрет на выдачу виз гражданам США в качестве ответных мер. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник.
«Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок запрещает въезд на свою территорию гражданам США», — сказал источник.
Агентство уточнило, что решение было принято в ответ на решение США внести Нигер в перечень стран, граждане которых больше не имеют права на въезд по визе.