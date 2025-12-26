Путин заявил, что россияне обрадуются повышению налогов, если деньги пойдут на войну 26.12.2025, 5:36

Странное заявление диктатор РФ сделал на заседании Госсовета в Кремле.

Российские граждане положительно отнесутся к повышению налоговой нагрузки в 2026 году, если собранные деньги будут направлены на повышение обороноспособности страны. Об этом на заседании Госсовета в Кремле в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, передает The Moscow Times.

«Если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение „серых“ зон в экономике, <…> если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, это не может не отразиться положительно на ситуации в стране в целом и материальном положении наших граждан», — сказал Путин.

Он добавил, что в этом случае у людей будет «полное понимание» и «поддержка» решений о повышении налогов.

С 2026 года в России стартует очередная налоговая реформа, которая, по расчетам Минфина, должна принести в бюджет 2,3 трлн рублей дополнительных сборов. До 22% — рекордного 1992 года уровня — вырастет ставка НДС, что обеспечит правительству 1,2 трлн рублей новых налогов.

До 20 млн рублей будет понижена планка годового дохода по упрощенной системе налогообложения для малого бизнесе: те, кто получают выручку выше, начнут платить НДС — 200 млрд рублей за год, по расчетам Минфина. Кроме того, с сентября 2026 года заработает «технологический сбор» на технику и электронику, от которого власти ждут еще 200 млрд рублей в течение трех лет.

Общий фискальный эффект от повышения НДС составит 1,4 трлн рублей, оценивали ранее эксперты ИНП РАН. По их оценкам, из этой суммы 1,2 трлн придется заплатить из своих карманом потребителям из-за фронтального повышения цен на почти все товары и услуги в стране. В результате стоимость текущего потребления граждан увеличится на 1-1,6%, а инфляция ускорится на 1,1-1,3 процентного пункта, подсчитали в ИНП РАН.

